Linna sisekontroll ei leidnud Porto Franco servituudi juures rikkumisi

Linnapea Mihhail Kõlvart lubas, et lähiajal tehakse sisekontrolli raport avalikuks. «Sisekontroll ei tuvastanud, et keegi on sekkunud. Ei leidnud ega tuvastanud, et protsess oleks olnud erakordne ja teistest erinev ja vahepeal oleks toimunud midagi ebatavalist.