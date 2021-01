Härma: kooliminekuga on suurenenud haigestumus laste seas

Härma sõnul on nakatumistega seotud põhja piirkonnas 10 kooli, lõuna piirkonnas 21 kooli, ida piirkonnas kaks kooli ja lääne piirkonnas neli kooli.

«Nakatunud õpetajad viivad nakkust õpilastele. Paneks õpetajatele südamele, et õpetajate toad on need, kus nakkus levima pääseb, mistõttu tuleb vaadata, kuidas hajutamist korraldada,» ütles ta.