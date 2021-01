VIDEO ⟩ Turvafirma töötajad päästsid Tallinna lennujaamas hiireviu

18. detsembri õhtu märkasid lennundusjulgestajad Helena Nõmme ja Siim Kiisk Tallinna lennujaama piirdeaia juures lindu, kes ei suutnud lendu tõusta. Ühendust võeti Arukülas linnuparki pidava kolleegi Eino Roosioksaga, kes viis leitud hiireviu koju, et teda sööta ning parasiiditõrje teha.

«Selgus, et lind on pikalt näljas olnud, nõrk ja ilmselt alajahtunud,» ütles Roosioks, lisades, et kuigi tiivad olid linnul terved, kubisesid suled parasiitidest. Noor alakaaluline lind kaalus alla 400 grammi, kuid peaks olema vähemalt kaks korda raskem.