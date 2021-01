Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 690,4. Pärnumaast kõrgem on see näit vaid Ida-Virumaal, kus nakatumus on 893,1. Sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) selgitas, et praegu on näha üksikuid koldeid, mis viivad Pärnumaa nakatumisnäitaja üles.