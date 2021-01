Riik hakkab maksma ettevõtetele digitaliseerimise toetust

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem ütles pressiteates, et peagi avatava toetuse eesmärk on suurendada ettevõtete teadlikkust ja valmisolekut uuenduslike tehnoloogiliste lahenduste kasutamiseks, näiteks tehisintellekt, robootika, pilveandmetöötlus või suurandmete analüütika.

Laiem siht on kasvatada ettevõtete innovatsioonivõimekust ning kiirendada digipööret Eesti majanduses. «Tahame, et ettevõtted mõtleksid üha enam sellele, kuidas uusi tehnoloogiad oma äritegevuse igas aspektis nutikamalt kasutada,» ütles Siem.

«Toetusel on ka regionaalarengu mõõde, mis tähendab, et see on küll mõeldud kõigi sektorite ettevõtetele, kuid väljaspool Tallinna ja Tartu linna registreeritud ettevõtted saavad toetust kõrgema määraga,» lisas minister.