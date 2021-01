Johnson: Briti viirusetüvi võib olla ka surmavam

«Nüüd näib ka, et on mõningaid tõendeid, et seda uut varianti... võib seostada kõrgema suremusega,» ütles Johnson Downing Streetil pressikonverentsil.

Valitsuse juhtiv teadusnõunik Patrick Vallance lausus, et uus tüvi võib olla kuni 30 protsenti surmavam, ehkki rõhutas, et andmeid selle kohta on veel vähe.

Ta ütles, et nakatudes esialgse viirusetüvega, võib surra tuhandest kümme 60-aastast meesterahvast. Kuid uue viirusetüve puhul on selleks arvuks 13 või 14.

Seda näeb ka teistes vanuserühmades, riski suurenemine toimub sarnase mudeli järgi," lisas ta.

ÜK vaevleb oma kolmanda ja kõige hullema viirusepuhangu käes, päevas viiruse tagajärjel surevate inimeste arvud on rekordilised ning kokku on riigis pea 100 000 koroonasurma.

Reedel teatati veel 1401 inimese surmast, kes olid viimase 28 päeva jooksul andnud positiivse viiruseproovi. See teeb ÜK koroonasurmade koguarvuks 95 981.

Viiruse tõttu viibib haiglaravil üle 38 500 inimese, mis on 78 protsendi võrra rohkem kui viiruse esimesel harjal kevadel.

Keskmiselt on Inglismaal viirusega nakatunud üks inimene 55-st, ning Londonis lausa üks 35-st, ütles juhtiv meditsiinitöötaja Chris Whitty.

Ehkki tundub, et nakatumine on vähenemas, ähvardab haiglaid ülekoormuse oht ning valitsus püüab võimalikult kiiresti vaktsineerida võimalikult palju riskirühma kuuluvaid inimesi.

Peaminister Johnson ütles, et seni on esimese kaitsesüsti saanud pea 5,3 miljonit inimest ning valitsus on graafikus, et saavutada veebruari keskpaigaks seatud eesmärk vaktsineerida esimesed 15 miljonit kõige haavatavamat.