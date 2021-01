Blogi ⟩ Ratas: me ei sulge ühtegi venekeelset õppeasutust, aga ...

Uus peaminister Kaja Kallas kinnitas ühismeedias, et Reformierakonna esindajatena saavad uues valitsuses ministriteks Keit Pentus-Rosimannus (rahandusminister), Signe Riisalo (sotsiaalkaitseminister), Kalle Laanet (kaitseminister), Urmas Kruuse (maaeluminister), Liina Kersna (haridus- ja teadusminister), Andres Sutt (väliskaubandus- ja IT-minister) ning Maris Lauri (justiitsminister). «Püüdsin saavutada tasakaalu erinevate kriteeriumite alusel. Sooline tasakaal on mulle oluline, sest meie ridades on palju väga tublisid naisi. Ka kogemuslik tasakaal on oluline ehk see, et valitsuses oleks nii varasema kogemusega kui värskeid liikmeid,» rääkis Kallas.