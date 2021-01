Ligi on rahul kahe tulevase reformierakondlasest ministri taustaga

«Uues valitsuses pole väga mitut, kes oleks kogenud head riigivalitsemist, aga mul on heameel, et rahandusministriks saab sellest koosseisust Keit, kes tunneb teda kõige paremini,» kirjutab Ligi sotsiaalmeedias. «Tal on hea taju ja tema teab ka seda, kuidas toimib riik ja [kuidas] tuleb kokku panna riigieelarvet. Keit on rahandusministrile tõepoolest toeks olnud. Tema ei tulnud läbirääkimistele raha juurde küsima, vaid leidma.»

«Põgus kogemus pärisrahandusest on veel Urmasel. Nemad kaks saavad olla peaministri lähemad toed. Mitte keegi teine ministritest pole riigieelarvet teinud, aga mõni neist on elanud illusioonis, et soovide menüü ja selle katmine reservidest ja laenudest on riigirahandus. Ta ei ole,» kommenteeris Ligi. «Ka pole kauba ega laenu hind seal kunagi määrav põhjus osta ega ole mõtet unistada riigi valmis tegemisest.»