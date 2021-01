VIDEO ⟩ Uus siseminister: mina lähen valgelt lehelt

Kristjan Jaani tunnistas, et tänase politseiametnikuna minna siseministriks erakonda, kes on hetkel korruptsiooniuuringute all, pani teda mõtlema ning tegi otsustamise keeruliseks.

Jaani sõnul kohtus ta ka Keskerakonna juhatuse liikmetega, veendumaks, et võitlus korruptsiooniga on jätkuvalt erakonnas kõrgel tasandil. «Ja kindlasti see mind ka rahustas, aitas seda otsust kergemini teha. Mina lähen valgelt lehelt ja kindlasti saan ka omaltpoolt panuse anda oma ekspertteadmisega, et sellist olukorda ei esineks enam, sest see tõepoolest on väga kahetsusväärne minule endale - kui ikkagi veel tänasele politseiametnikule - kõige raskem kaalukeele koht.»