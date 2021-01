«Alati tekitab uudsuse tunnet, kui on ministrikohtadel teistsuguseid nägusid. See on selles mõttes hästi tehtud, et ei ole juhuslik valim ning sellega püütakse korruptsiooni hõngu eemale peletada. Uudsus aitab sellele kaasa,» olid Läänemetsa esimesteks mõteteks, kui ta uue valitsuse koosseisu nägi.