PPA juht Elmar Vaher: Eesti saab väga hea siseministri

«Kristian Jaani on otsusekindel ning töötab alati mõistuse ja südamega,» märkis Vaher. «Muidugi on kahju iga kord, kui hea inimene PPA-st ära läheb, aga teisalt on uhke tunne näha, kuidas meie meeskonnast liigutakse Eesti riigi jaoks väga olulistesse ametitesse – olgu siis Merike Jürilo terviseameti juhiks, Kätlin Alvela häirekeskuse juhiks või nüüd Kristian Jaani valitsuse liikmeks,» lisas Vaher.