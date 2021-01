Uus IT-minister: soovin olla näoga ettevõtjate ja inimeste poole

«Olen kuulnud täna palju julgustavaid sõnu ja ma tean, et ootused on kõrged. See kõik innustab,» jagas Sutt ühismeedias. «Täna olen ma ministrikandidaat. Kui valitsus saab ametisse ja ametivanne antud, siis luban täie energiaga kanda valitsusvastutust ja mandaati.»

Tulevase ministri sõnul on tema prioriteeteetideks aidata koroonakriisis kõige valusamalt pihta saanud sektoritel kriis üle elada ning viia Eesti ettevõtluskeskkonnas järgmise tipu poole.

«Pean oluliseks, et riigi toetusmeetmed on hästi sihitud ja disainitud, kiired ning otsustusprotsess on selge ja läbipaistev. Kredexis ja laiemalt. Eesti on tagasi maailmakaardil kui atraktiivne investeerimispiirkond - Eesti on äriks avatud! Ettevõtluskeskkond, digiriik, finants- ja kapitaliturud moodustavad ühe terviku, mille kõik lülid peavad olema tugevad. Koos ettevõtlusorganisatsioonidega soovin viia meid edasi järgmise tipu poole,» selgitas Sutt, lisades, et selle saavutamiseks tuleb õppida lähinaabritelt Soomes, Skandinaavias, Lätis ja Leedus.

«Soovin olla näoga ettevõtjate ja inimeste poole. Kuulata ja päriselt kaasta. Viimane miil ei lõpe minu jaoks kaabliühendusega seinas. Viimase miili lõpus on alati inimene. Inimene, kes saab kasutada kvaliteetseid digiteenuseid ja digiriiki. Kelle postkasti jõuavad ajalehed. Või inimene, kes täna on eri põhjustel jäänud digiriigist eemale ning vajab abi ja julgustust, et digimaailm omaks võtta,» kirjutas uus minister.