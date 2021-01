Eesti tahab Navalnõi küsimust ENPA istungile

«Mõlemal juhul on tegemist inimõiguste põhimõtete selge rikkumisega,» lausus ENPA Eesti delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski. «Seega peame tähtsaks neid küsimusi assamblees tõstatada. Arvestades kõrgendatud tähelepanu Navalnõi kinnipidamise vastu, võib eeldada, et Valgevene teema jääb seekord veidi tagaplaanile. Seda olulisem on aga meie pingutus Valgevene küsimust päevakorras hoida.»