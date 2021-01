Sadu ja miinuskraadid teevad öösel teed libedaks

Pärastlõunal on teekatted põhi- ja tugimaanteedel valdavalt soolaniisked. Paiguti võib esineda vähest vihma- ja lörtsisadu.

Õhtul on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis võib esineda lume- ja lörtsisadu. Temperatuurid langevad miinustesse ning teedel tekib suur libeduseoh.

Öösel on valdavalt pilves ilm, Kagu-Eestisse jõuab järgmine lumesadu, mis hommikuks katab Eesti idaosa. Õhu- ning teetemperatuurid on jätkuvalt miinuspoolel. Teeolud on väga muutlikud ning libeduseoht suur.