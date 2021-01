Üks suur digi ja ümmargune koalitsioonileping

Kotka, kes oli koalitsioonilepinguga suures plaanis väga rahul, tõi oma järelduse ühe näitena välja vaktsineerimise. «Lubati maikuuks soovijatele tasuta kodulähedast vaktsineerimist. Selleks, et seda pakkuma hakata, on vaja süsteeme luua,» nentis Kotka. «Kui ma seda koalitsioonilepingut loen, siis iga teine punkt sisaldab mingit uut registrit või mingit uut IT-lahendust.»

Koalitsioonileping, mille alusel riigikogus esmaspäeval 70 toetushäält saanud Kaja Kallas peaministrina riiki juhtima hakkab, koosneb kaheksast suuremast alavaldkonnast. Ümmargune ja üldsõnaline – need on märksõnad, mida on kasutanud opositsioon ning nentinud ka koalitsioon. Seda ennekõike asjaolu tõttu, et ootamatult kukkunud Jüri Ratase valitsusest tekkinud võimuvaakum saaks koroonakriisi tingimustes võimalikult kiiresti täidetud.