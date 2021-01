Luik: Eestis on reservarmee mudel end täielikult õigustanud

«Ma usun, et see võitlus on võideldud ja me oleme eriti viimaste aastate jooksul väga selgelt näidanud kuivõrd suured võimalused on reservarmeel. Me oleme ju viimasel ajal teinud õppusi, kus sisuliselt ühe päevaga aetakse kokku kas üks pataljon või isegi kaks pataljoni. Väga paljud riigid, kellel on reservarmee, isegi ei julge seda teha, sest nad kardavad, et järsku ei tule piisavalt mehi kokku. Meil seda probleemi ei ole, tuleb kokku väeosa, ta on välja õpetatud, relvastatud, valmis minema. Reservarmee mudel on ennast sajaprotsendiliselt õigustanud ja viimase kolme ja poole aasta jooksul olen ma teinud kõik endast oleneva, et kriipsutada alla, et ka reservarmee võib olla professionaalne armee,» rääkis Luik.