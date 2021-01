«Tere, tulistasin just abikaasa surnuks, aga ta elab veel». Nii algab möödunud aasta 18. mail 15 minutit enne kella seitset tehtud hädaabikõne. Kõne salvestuselt on selgelt kuulda, et Liina Bahovski on purjus. Ta keel on pehme ning takerdub korduvalt. Ekspertiis tuvastas tema alkoholijoobeks 1,67 mg/l ehk üle kolme promilli, mis tähendab, et naine oli raskes alkoholijoobes.