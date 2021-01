Kallas Soome kolleegile: Eesti on valmis jätkama kõnelusi piiriületuse leevendamiseks

Kallas rõhutas pressiteate vahendusel, et on märgiline, et ta sai oma ametiaja esimese kõne väliskolleegile teha just Soome peaministrile, sest Soome pole meile lihtsalt naaber, vaid lähedane sõber ja sugulane.

«Eestis astus just ametisse väga Euroopa-meelne valitsus, kes peab väga oluliseks suhtlemist lähedaste partneritega. Kõige kiirem ühine mure on meie jaoks Covid-19 pandeemia ja see, kuidas hoida korraga nakkuse levik kontrolli all, aga meie riikide vaheline töötajate liikumine võimalikult avatud. Homsest muutub piiriületuskord Soomega rangemaks, kuid kinnitasin Marinile, et Eesti valitsus on valmis jätkama läbirääkimisi selleks, et reisijate võimalusi laiendada,» ütles Kallas. Täpsemad ettepanekud esitab Soome valitsusele kahe riigi vaheline Covid-19 töögrupp.