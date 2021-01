Valitsuse lagunemise järel on tõusnud Reformierakonna ja EKRE toetus

Teadur Martin Mölderi sõnul on pärast suhtelist seisakut toetuse muutumises eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses näha, et erakondade reitingud on taas liikuma hakanud. «Reformierakonna toetus on viimased kaks nädalat olnud aeglaselt sammumas ülesmäge ning samal ajal on Eesti 200 suhteline toetus langenud 15 protsendi peale. EKRE reiting on aga alates detsembri keskpaigast kasvanud ning on praeguseks tõusnud taas üle 16 protsendi. Lisaks paistab, et alates oktoobri lõpust kestnud Isamaa toetuse aeglane, kuid järjepidev kasv on peatunud. Sama kaua pigem languses olnud sotsiaaldemokraatide toetuse trend paistab aga jätkuvat,» märkis Mölder.