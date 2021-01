Leht: sotsiaalministeeriumi kantsler sai vaktsiini väljaspool järjekorda

12. jaanuaril ütles Postimehele Põhja regionaalhaigla esimees Agris Peedu, et Regionaalhaiglas on huvi vaktsineerimise vastu väga suur ja tolle päeva hommikuks oli vaktsineeritud üle 1400 töötaja. Tollel hetkel polnud keegi aga keeldumisest teada andnud ning selle kohta nad teavet ka kogunud polnud.

Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juhi Heli Paluste sõnul ei ole veel kõik haiglatöötajadki saanud oma esimest vaktsiinidoosi. Said need, kes tahtsid. «Samas neid inimesi, kes ei andnud tööandjale esimeste hulgas vaktsineerimissoovist märku, ei saa samuti lugeda vaktsineerimisest loobujateks. Seega ei saa veel otsustada, kes tahavad või kes ei taha lasta end vaktsineerida,» rääkis Paluste.

Lisaks Valga haiglale oli hiljuti juhus, kus Rakvere haiglas said vaktsiinisüsti ka kuueliikmelise nõukogu neli liiget. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik selgitas Postimehele, et nii tema, terviseameti kui ka sotsiaalministeeriumi poole on pöördutud mitmeid kordi.

On uuritud, et kui inimene loobub vaktsineerimisest, mis siis edasi teha. «Näiteks ühest viaalist tuleb inimesed ära vaktsineerida kuue tunni jooksul. Seal pole võimalik teha nii, et paned pooliku viaali külmkappi ja saadad hiljem teise terviseasutusse,» selgitas Kiik ja lisas, et kui meedik vaktsiinist keeldub, tuleb leida haiglast teisi tervishoiutöötajaid, kes vaktsineerimist soovivad.