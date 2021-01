AstraZeneca 14 000 vaktsiinidoosi peaks Eestisse jõudma veebruari algul

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber selgitas, et AstraZeneca kohta on neil teadmine, et Euroopa Ravimiamet annab oma hinnangu vaktsiinile homme ning positiivse hinnangu korral annab eeldatavalt Euroopa Komisjon müügiloa samal päeval või järgmisel.