Rae sotsid nõuavad vallalt paremat teehooldust

«Rae abivallavanema Tanel Tammela selgitused, et vallas ei maksa Tallinnaga võrreldavat kergliiklusteede puhastustaset loota, kuna vald ei kasuta vastavalt heakorraeeskirjale kloriide, ei kannata kriitikat. Kuidas on võimalik, et Tallinnas, mis ei asu teises kliimavöötmes, tehakse tänavad puhtaks ka ilma kloriidideta, kasutades selleks näiteks raudsahkasid, kuid rikkas Rae vallas seda ei suudeta?» küsis SDE Harjumaa piirkonna esimees ja Järveküla elanik Henri Kaselo.