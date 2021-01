Kiik: rangemad piirangud Harju- ja Ida-Virumaal pole enam põhjendatud

«Ei, sellist korraldust ei ole. Homme tuleb valitsuse korraldus, kus on ka täpselt välja antud nende seletused, mida täpselt üks või teine piirang tähendab konkreetse sektori jaoks. Alati on võimalik vajaduse korral terviseametilt, vastavalt ministeeriumilt täpsustusi küsida. See on arusaadav, et neid tulebki esimestel päevadel teha,» ütles minister.

«Tõsi on see, et Eestis on nakatumiskordaja umbes 0,95 juures ja me teame, et alates esmaspäevast on kõik haridusasutused üle Eesti lahti, ka Harju- ja Ida-Virumaal. Tegelikult kontaktide arv igal juhul tõuseb, see tähendab ohtu ka nakatumiskordaja kasvule. Kõigi nende leevenduste puhul ja vaadates ka viiruse levikut maakondades, tulebki vähendada kõikvõimalikke kontakte ka siis, kui meil ei ole 100 protsenti veenduvust, et justnimelt seal see nakatumine toimub, sest igasugune liikumine, on see toitlustusasutustes, meelelahutusasutustes, väljaspool kodu ja tavapärast töökeskkonda, tõstab nakkuse riski,» lisas Kiik.