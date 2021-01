Kallas: peame kiirelt edasi liikuma Rail Balticu projektiga

«Selle kriisi lahendamine on prioriteet meile mõlemale. Hea meel, et Leedu on Covid-19 leviku kontrolli alla saamisega õigel teel. Oleme mõlemad mures vaktsiinitarnete tempo pärast, sest ainus teadaolev viis pandeemia võitmiseks on kiire ja laialdane vaktsineerimine,» ütles Kallas.