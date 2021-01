Professor Lutsar ütleb, et valitsus küll saab reegleid kehtestada, ent inimesed peavad neist ka kinni pidama. Juba see aitab palju kaasa, kui me piiraksime oma kokkusaamisi.

Lutsari sõnul näitab see, et juba mitu päeva järjest on meil üle 600 uue koroonapositiivse, et kogu Eestis on palju puhanguid. «Viirus on laialdaselt levinud, ja seda üle kogu Eesti,» ütles Lutsar. Nakatunutest suure osa moodustavad aga just tööealised.