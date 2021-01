Helme: kui Kiik jätab Priske ametisse, siis võtab ta poliitilise vastutuse tema käitumise eest

Helme sõnul on mõlemad osapooled praegusel juhul ilmselgelt ebaõnnestunud. «Tegemist ei ole ju üksikujuhtumiga. Meil on Valga haigla näide korruptiivsest käitumisest vaktsineerimisel. Meil on Rakvere haigla näide korruptiivsest käitumisest. Meil on näide Narva haigla korruptiivsest käitumisest Vene konsulile eelisjärjekorras vaktsiini tegemisest. Meil on PERH-i/kantsleri näide korruptiivsest juhtumist. See kõik on sotsiaalministeeriumi vastutusvaldkond. Kala hakkab mädanema peast. Kui kantsler endale lubab kavavälist vaktsiini, siis mis sõnumi see allasutustele saadab?»