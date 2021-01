Euroopa Komisjon sõlmis AstraZenecaga lepingu

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kinnitas, et Euroopa Komisjon töötab ööpäev läbi ilma puhkamata, et tagada liikmesriikide elanikele efektiivset vaktsiini.

AstraZeneca 14 000 vaktsiinidoosi peaks Eestisse jõudma veebruari algul

Tema andmetel on esimest tarnet oodata Eestisse 7. veebruaril ning siis peaks jõudma siia ca 14 000 vaktsiinidoosi. Kokku peaks veebruari jooksul Eestisse jõudma ca 75 000 AstraZeneca vaktsiini doosi kolmes jaos. «See on praegune teadmine, kuid kogemus on näidanud, et info võib kiirelt muutuda,» lisas Sõber.