Välisminister Liimets: jätkame koostööd Soomega piiriülese liikumise taastamiseks

«Eesti suhted põhjanaabri Soomega on jätkuvalt erakordselt lähedased ja head. Kinnitasin vajadust jätkata senist tihedat koostööd koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Eesmärk on, et piiriülene tööränne taastuks niipea kui võimalik,» ütles Liimets.