Uue valitsuse esimesed kaalukad otsused ongi seotud koroonapiirangutega ja tundub, et Kaja Kallase valitsus otsustas ühekorraga kuulata nii teadusnõukoda, mis soovitas piiranguid üle riigi ühtlustada ja neid liiga kiiresti mitte leevendada ja teiselt poolt ettevõtjaid ja seda osa ühiskonnast, kes soovivad piirangute mõningast leevendamist. Ehk siis juba esmaspäevast leevenevad piirangud Harju- ja Ida-Virumaal. Alates kolmapäevast laieneb see kõik üle Eesti, mis mõnes kohas tähendab piirangute karmistamist. Sellest nädalast on ka koolid kontaktõppel.

«Nakatumisfoon on endiselt kõrge, kuigi ta on kerges languses olnud nädal-kaks, aga nivoo on endiselt ju kõrge, nii et see on mõnevõrra riskantne samm,» ütles Lepp.