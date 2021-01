Paet: Venemaal on tänavatele tulnud mitte ainult Navalnõi toetajad

«Järjest rohkematel Vene inimestel on saanud kõrini. Nii autoritaarsest poliitikast, kehvast sotsiaalsest ja majanduslikust olukorrast, võimu ülbusest ja repressioonidest oma inimeste vastu. Navalnõi vahistamine kodumaale jõudmisel sai piisaks, mis ajas karika üle,» teatas Paet. «Ja tänavatele on tulnud mitte ainult Navalnõi otsesed poliitilised toetajad, vaid ka need, kellele ei sobi poliitilised repressioonid, võimude omavoli ja kehv elatustase.»

«Vene režiimil on praeguses olukorras kaks võimalust – kas üritada meeleavaldusi jõuga maha suruda, inimesi veelgi vahistada ja hirmutada või astuda samm tagasi ja alustada opositsiooni ja ühiskonnaga dialoogi ja vabastada poliitilistel põhjustel vahistatud, enne kui on hilja ja see pole enam võimalik,» märkis Paet. «Tänaste sündmuste pealt näib, et režiim on jätkuvalt valinud esimese variandi ehk ikka jõu kasutamise, repressioonid ja hirmutamise.»