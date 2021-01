Läti transpordiminister: lätlaste reisimist võidakse piirata

«Tavaliselt on veebruar reisimise osas rahulik, sest turismihooaeg algab tavaliselt märtsi keskel, mil need kõik, kes jõulupuhkustelt tagasi tulevad või uuesti õppima lähevad, on seda juba teinud. Paar päeva tagasi oli Riia lennuväljal vaid 180 reisijat. See näitab praegust rahvusvahelise reisimise seisu,» lausus Linkaits.

Tema sõnul jälgib Läti teraselt arutelusid reisipiirangutest, näiteks Saksamaal on üks praegustest ettepanekutest selline, et punase tsooni riikidesse reisimise piiramise asemel lihtsalt keelatakse nendesse riikidesse reisimine täielikult.

«Sarnased arutelud võivad toimuda ka teistes riikides, ning selliseid ettepanekuid on tehtud ka Ülemkogu tasemel,» märkis minister.

Linkaits mainis, et Lätis on juba praegu palju karmimad reisipiiranguid kui paljudes teistes riikides, nõutav on enne riiki saabumist tehtud negatiivne koroonatest ning kohustuslik karantiini minek.

«Mina isiklikult olen kõige rohkem mures maismaapiiri pärast. Kui suudame kontrollida kõiki, kes saabuvad lennukite, laevade, bussidega, sest on olemas reisijate nimekirjad ja nõue testi tulemuse osas, siis pole võimalik kontrollida kõiki, kes liiguvad üle meie piiri oma isikliku transpordiga. Üks ettepanek on teha maismaapiiril erinevad koridorid, et meie piirivalve saaks kontrollida riiki sisenejaid,» ütles transpordiminister.