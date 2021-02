Jaak Madison esitas Nobeli rahupreemia kandidaadiks Donald Trumpi

«Seoses asjaoluga, et nominente Nobeli rahupreemiale saavad esitada ka parlamentide liikmed, siis kasutasin seda võimalust. Tähtaeg oli 31. jaanuari südaöö Kesk-Euroopa ajavööndi järgi ja tegin seda täpselt kaks tundi enne tähtaja kukkumist. Ma ei ole kindlasti ainus, kes esitas nominendiks just selle kandidaadi, kuid nagu me teame: mida rohkem esitajaid, seda suurem on ehk tõenäosus eduks,» teatas ta sotsiaalmeediapostituses.