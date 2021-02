Selle nädala lõpul peaks esimese tarnega Eestisse jõudma ca 14 000 doosi AstraZeneca vaktsiini, seejärel on tulekul veel teinegi selle vaktsiini umbes 21 000-doosine tarne. See on lisaks Moderna ja Pfizer/BioNTechile kolmas koroonavaktsiin, mis Eestisse jõudnud. Mida kujutab endast AstraZeneca vaktsiin?