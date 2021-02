Värska lahel mootorsaanidega sõitnud mehed vajusid läbi jää

Selgus, et jääl tegid sõitu kolme saaniga kolm meest, kellest kaks vajusid kella 15.15 ajal läbi õhukese jää. Mõlemal vette sattunud mehel õnnestus välja saada ja kaldale tulla. Kolmas saan jäi napilt jääle pidama ja ka selle omanik pääses kaldale.

Päästjad hoiatavad, et jääolud on veekogudel muutlikud ning sõidukiga tundmatute ja kontrollimata jääoludega siseveekogule minek on eluohtlik.