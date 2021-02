Ajakirjanike liit taunib professor Irja Lutsari vastast rünnakut

«Meie hinnangul on jurist ja õigusbüroo juhtivpartner Vesterinen kuritarvitanud teadlase usaldust, avaldades isikliku telefonivestluse Facebookis ja end läbipaistvaks meediaks nimetava Telegram.ee portaalis,» teatas Eesti Ajakirjanike Liit.

EALi juhatus kaitseb igal võimalikul moel sõnavabadust. «Aga me oleme ka kindlal seisukohal, et vastutus käib sammu võrra vabadusest ees. Vaba ja sõltumatu ajakirjandus järgib oma tegevuses kindlaid reegleid ja eetikanorme, mille rikkumisega Telegram.ee järjekordselt tõestas oma selget kuuluvust ebaajakirjanduse hulka,» lisas EAL.

EAL ühineb Eesti Teaduste Akadeemia presidendi akadeemik Tarmo Soomere hinnanguga, et selline isiklik rünnak teadusnõukogu liikme vastu on kindel valik, mille eesmärk on diskrediteerida tippteaduslikku lähenemist ja nurjata Eesti riigi kriisiga tegelemine.