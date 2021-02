Arstide liit: soovitame usaldada teadlasi ja arste

Irja Lutsari avalik ründamine on alatu ja tekitab nördimust, teatas arstide liidu esindaja. Oma rumaluse demonstreerimine ei ole keelatud, küll aga inimeste solvamine ja ähvardamine, lisas ta.

Liidu esindaja teatel tunnustab ja toetab arstkond professor Irja Lutsarit. «Tema nõuanded valitsusele ja teave üldsusele on hindamatu väärtusega. Meie tervishoiusüsteem on koroonakriisiga hakkama saanud suuresti tänu professor Lutsarilt ja teadusnõukojalt saadud tõenduspõhistele andmetele ja soovitustele,» teatas liidu esindaja.

«Soovitame inimestel usaldada teadlasi ja arste ning meedial vähem võimendada uhhuu-teoreetikute sõnavõtte,» ütles arstide liidu president Jaan Sütt. Ta lisas, et arstide liit on valmis kolleeg Lutsarit igati aitama, vajadusel ka asjakohase õigusabi korraldama.

Reede õhtul ilmus Facebooki video, kus vaktsiinivastane helistaja Andrei Vesterinen uuris teadusnõukoja juhilt Lutsarilt, millest teadusnõukoda oma töös lähtub ning kes paneb paika reeglid, mille alusel otsuseid tehakse.

Lutsar vastas, et valitsus esitab neile küsimused ning vastavalt küsimustele teadusnõukoda ka vastab. Helistaja avaldas umbusaldust valitsuse ning ajakirjanduse vastu ning ütles, et inimesed on rumalad, kui usuvad seda, mida neile räägitakse.

Video, mille salvestamisest Lutsar ei olnud teadlik, vallandas sotsiaalmeedias temavastase solvangute ja ähvarduste laviini.