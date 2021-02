Mida teevad meie haiglad koroonavaktsiini jääkdoosiga?

Meedias on räägitud, et näiteks sellise jääkdoosi pakkus PERH sotsiaalministeeriumi kantslerile Marika Priskele. Kuressaare haigla juhatuse liige ja ravijuht Edward Laane ütleb, et neil Kuresaare haiglas ei ole kuuendat doosi üle jäänud.

«Vaktsineerimisnimekirjade koostamisel arvestatakse, et ühest viaalist saab kuus doosi vaktsiini,» selgitas Laane, et tegelikult juba arvestataksegi jääkdoosiga. Laane lisab, et nende nõukogu liikmeid ei ole haigla poolt vaktsineeritud, sest tema sõnul on haigla nõukogu järelevalveorgan, mille liikmed ei viibi iga päev haiglas. «Me vaktsineerime praegu Saare maakonna tervishoiutöötajaid ja hoolekandeasutusi,» lisas ta.