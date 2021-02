Terviseamet algatas Ida-Viru keskhaigla suhtes menetluse

Eesti Päevalehes ilmunud artikli kohaselt manustati 27. jaanuaril Venemaa peakonsulile Narvas Juri Gribkovile Ida-Viru Keskhaiglas juba teine Covidi vaktsiini doos. Seetõttu tekkis ametil ohukahtlus, et haiglas võib aset leida kehtivate immuniseerimise põhimõtete ja nõuete mittetäitmine.

29. jaanuaril ütles Ida-Viru keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler Postimehele, et tavapärasest korrast erinevalt ei tohiks olla võimalik haiglas vaktsiinisüsti saada ja haigla selgitab sisejuurdlusega välja, kuidas sai selline asi võimalikuks.

Konsulie koroonavaktsiini süstinud doktor Veronika Iljina ütles Postimehele, et ei saa kommentaare jagada, kuna käib sisejuurdlus. Ta märkis, et on haigla juhtidele juba seletuskirja kirjutanud. Iljina sõnul selguvad uurimise tulemused kahe-kolme päeva jooksul.