Pirita teel valmib üle poole miljoni euro maksnud tänavavalgustus

Tänaseks on tänavavalgustus rekonstrueeritud 2,5-kilomeetri pikkusel lõigul. Töövõtja AS Elektritsentrum plaanib alanud nädala lõpuks töödega lõplikult valmis saada. «Praegu on ehitajal käsil viimased tööd Pirita silla juures. Kui kõik läheb plaanipäraselt, peaks uus valgustus Pirita teel põlema süttima kolmapäeva õhtuks, ning siis jääb teha veel katendite taastamistöid,» vahendas linnaosavanem Tõnis Liinat. Ta lisas, et haljastustööd teeb ehitaja kevadel – aprillis, mai algul, kui ilmastikuolud lubavad.