Alushariduse reformimine lükkub edasi

«Esialgse ajakava järgi pidi uus alushariduse seadus jõustuma tänavu sügisel. Praegustes oludes on aga mõistlik seaduse koostamise aega pikendada ja anda kõigile osapooltele rohkem aega, et üheskoos jõuda parimate lahendusteni,» rääkis Kersna. «Meie kõigi ühine eesmärk on läbi arutelude jõuda seaduseni, mis tagaks peredele võrdsed võimalused teenuse saamiseks ning ei piiraks samal ajal valikuvabadust,» lisas ta.