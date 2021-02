Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantslerid kinnitati ametisse

Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul on mõlemal asekantsleril pikaaegne kogemus riigikaitse valdkonnas. «Nii Tiina Uudebergi kui Meelis Oidsalu töökogemus ning teadmised kaitsevaldkonnast on põhjapanevad. Neil on nii Eesti-sisest kui rahvusvahelist kogemust, mida oskavad oma töös riigikaitse tõhusaks arendamiseks hästi rakendada,» ütles Laanet.

«Uue kaitsevalmiduse asekantsleri ülesanded on seotud suurenenud vajadusega tegeleda laiapindse riigikaitse teemade koordineerimisega teiste ministeeriumi valitsemisalade ja välispartneritega, et tõsta riigi kriisivalmidust,» selgitas Laanet ning lisas, et eesmärk on tagada tõhusam valmidus erinevate kriisidega toimetulekuks.