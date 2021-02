FOTO ⟩ RMK Pärnumaa taimlas kaeti männitaimed liimi ja liivaga

Taimi töödeldakse niimoodi seepärast, et väikesed taimed on kahjurite tekitatud vigastustele tundlikud. Uudne töötlusviis tagab taimedele vähemalt kaheaastase kaitse, mis on piisav aeg, et aidata puuhakatisel kõige kriitilisem ja tundlikum periood üle elada, selgitas Reim.