Valitsus toetas Novavaxi ja Valneva koroonavaktsiini soetamist

Eestis on viie nädalaga tehtud üle 40 000 vaktsineerimise ligi 30 000 inimesele. «Ootus vaktsineerimisega kiiremini edasi liikuda on suur, kuid seda on piiranud siia jõudnud vaktsiinikogused ja ebakindlus tulevaste tarnete osas,» ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.