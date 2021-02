TTJA: elektriõnnetusi toimus enim väikelastega

Kõige õnnetusterohkem periood oli mais ja juunis, mil toimus 15 elektrist põhjustatud õnnetust. Tavaliselt on sellel perioodil 6–8 õnnetust. Tavapärastel õnnetusrohketel kuudel, juulis ja augustis juhtus kokku aga vaid 4 õnnetust. Eelmistel aastatel on neil kuudel juhtunud keskmiselt 12 õnnetust.

Elektriga seotud õnnetusteks loetakse õnnetusi, kus õnnetuse toimumisega on seotud elektri olemasolu ja isik on saanud kannatada elektrilöögi või lühisest tekkinud kaarleegi tagajärjel. Aastate 2015–2020 keskmine õnnetuste arv aastas on 45. Sel ajavahemikul juhtus enim õnnetusi 2015. aastal, mil juhtus 54 elektriõnnetust. 2015. aastal oli ka enim surmaga lõppenud elektriõnnetusi, mida oli neli. Kõige vähem on viimastel aastatel juhtunud õnnetusi 2019. aastal, mil elektriõnnetusi oli 39. Ka sel aastal ei lõppenud ükski elektriõnnetus surmaga.