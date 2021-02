Paet: Navalnõi vangi mõistmine tõestab, et Vene võim ei austa inimelu ega kodanikuõigusi

Endine välisminister selgitab Navalnõi vangitamist Vene võimude hirmuga. «See (toimunu -toim) on ebainimlik ning rikub taaskord kodaniku- ja inimõigusi. Võimude hirm Navalnõi kui eeskuju ja ühiskondliku liidri ees on nii suur, et otsustati ta kiirkorras aastateks vangi panna. Ilmselt loodab režiim, et liidri puudumisel ühiskonna rahulolematus sumbub ning meeleavaldused raugevad. Samas on see ilmselt valearvestus. Inimesed on meeleavaldustel palju sügavamatel põhjustel kui Navalnõi toetamine. Ja ebainimlik käitumine nii Navalnõi kui tuhandete meeleavaldajatega ainult suurendab trotsi ja pahameelt.