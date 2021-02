RIA parandas ID-kaardi süsteemis kriitilise vea

Kurjategija saanuks pistikprogrammi nõrkust ära kasutada, kui ta kas võtab üle või omab veebilehte, kus saab ID-kaardiga autentida. Kui kasutaja logib ründaja kontrolli all olevasse portaali ID-kaardiga, siis ründaja saanuks kasutada autentimistoimingu infot, et kasutaja nimel sisse logida mõnda teise e-teenusesse ilma, et ta seda teaks.