Teedel on soolalumesegu ja libedaid lõike

Pärastlõunal on teekatted põhi- ja tugimaanteedel paiguti soolaniisked, soolamärjad või sõidujälgede vahel soola-lumesegused. Kõrvalteed on lumised. Temperatuur on kõikjal miinuspoolel. Kesk- ja Põhja-Eestis sajab lund ning on pinnatuisku. Paiguti esineb teedel libedamaid lõike, mis nõuavad liiklejatelt ettevaatlikust.