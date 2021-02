Žürii valis ajakirjanduspreemiate konkursi viie kategooria nominendid

Arvamuse nominendid on Siiri Erala Postimehes 30. oktoobril ilmunud arvamusega « Seal, kus inimesel on süda », Ann-Marii Nergi Eesti Päevalehe LP-s 4. juulil ilmunud arvamusega «AUTORIKÜLG | Ann-Marii Nergi: vanglakaristus kohtuistungi kajastamise eest? Lubage vastu vaielda!» ja 4. detsembril Delfi Ärilehes ilmunud arvamusega «Ajakirjanduse võit. Riigikohus otsustas: Sadama istungite kajastamise keelamine oli vale» ning Mikk Salu Eesti Ekspressis 20. juunil ilmunud arvamusega «Lihula tulistamine on hull üksikjuhtum. Eestis ei ole tulirelvadega suuri probleeme».

Multimeedia nominendid on Õhtulehe paberlehes 19. septembril ja veebis ajavahemikus 6. juuli kuni 18. september ilmunud «Väikelinnatuur», mille saatejuhid on Johanna-Kadri Kuusk, Geidi Raud, Madleen Vapper, Gitta Riener, Marvel Riik, Viljar Voog, Kristiina Tilk ja Märt Niidassoo; Eesti Ekspressis 15. jaanuaril 2020 ilmunud «kes on kogu Tallinna täis sodinud DJ Tiine Rott? Ekspress teab», mille autorid on Mihkel Ulk, Greete Lehepuu, Imbi Võrel, Anna Plukk ja Mart Nigola; Delfis 28. detsembril avaldatud «Interaktiivne kalkulaator. Millal mind koroona vastu vaktsineeritakse?», mille autorid on Greete Palgi ja Toom Tragel; Eesti Päevalehes 31. jaanuaril 2020 avaldatud «Tartu rahu – väikese riigi suur ime», mille autorid on Maarja Pakats, Roman Starapopov, Priit Simson, Dmitri Fedotkin, Mana Kaasik, Priit Simson, Anna Plukk, Imbi Võrel, Liisi Viskus, Mart Nigola, Aare Reivart, Helve Laasik ja Mihkel Ulk; Postimehes 24. märtsil ilmunud «koroonastatistika», mille autorid on Heleri Kuris ja Aarne Seppel.