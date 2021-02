LUGEJATE FOTOD JA HINNANGUD ⟩ Tallinna kõnniteede seisukord oli mitterahuldav

Avaldame siinkohal mõned laekunud näited koos pildimaterjaliga.

Lugeja kirjutab: «Süda tänav - paks lumi nii kõnni- kui sõiduteedel. Ja linn otsustas seal 02.02 kell 20 hakata asfalti parandama. Lumekoristust pole see tänav aga sel talvel küll näinud. Või heal juhul ühel korral. Liivalaiast kuni Madara tänavani on superministeeriumi poolne kõnnitee rahuldav, teine pool koristamata.»

Probleeme oli ka Haabersti elanikel. «Õismäe fooriga ülekäiguraja ületamiseks pidi mõlemal pool teed võrdlemisi kõrgest lumehunnikust üle astuma,» teatab rahulolematu inimene.

Fooriga ülekäigurada Õismäel FOTO: Erakogu

Enim tuli kaebusi Kalamajas ja Põhja-Tallinnas liiklejatelt.

«Telliskivi tänaval ja ka mujal Kalamaja kandis on palju kohti, kus ei saa kõndida, vaid peab sumpama. Võimalik läbitav ala on nii kitsas, et kui on vaja vastutulevast inimesest mööduda, peab üks nendest lumehunnikusse astuma. Lume sulades maksavad kõik need ajamata teed kätte jää näol. Seetõttu olen ka sõiduteel kõndinud. Lisaks sellele ei jäta kitsad lumest puhastatud lõigud võimalust liikuda turvalisel kaugusel katuselt varitsevatest jääpurikatest. Ja praegusel koroonaajastul on põhimõtteliselt võimatu inimestest kahe meetri kauguselt mööduda,» kirjeldab linnakodanik.

Jäine tänav Kalamajas. FOTO: Erakogu

Teine lugeja lisab: «Terves kalamajas on kõnniteed puhastamata ja soga täis. Võimatu on normaalselt teed läbida. Näiteks on minul kodust bussipeatusesse normaalse kõnniga 3-4 minutit. Praeguste teeoludega ca 10 min. Täiesti ebanormaalne.»

Ka kirjeldati, kuidas liikumiseks abivahendeid vajavatel inimestel jääb kehvade teeolude tõttu üldse liikumata. « [Probleemsed on] Põhja-Tallinna väiksemad tänavad ja parkimisplatsid. Erika 13a, Karjamaa 9 - neis mõlemas majas elab palju liikumispuudega inimesi. Kõnniteed on siin ratastooliga läbimatud. Ratastooliga liikuja ei saa sõita oma auto juurde ja seepärast on jäänud tööle minemata.»

Ühe lugeja hinnangul pole aga terves Tallinna kesklinnas võimalik ka näiteks lapsevankriga liikuda. «Terve Tallinna kesklinna võiks puhastamata kõnniteedest üles pildistada. Kõik kohad on püdelat lund täis. Olen näinud inimesi kukkumas. Ja kuhu on kadunud näiteks lapsevankrid? Need lihtsalt ei saagi õue tulla. Terve Tallinn on lumevangis, mitte ainult see vanaproua. Liigelda saavad ainult autojuhid.»

Ülekäigurada Liivalaia tänaval. FOTO: Erakogu

Nördimust väljendasid samas ka Mustamäel liikuvad autojuhid. «Löwenruh' pargi parkla. Lumesaju algusest (detsember) pole seda kordagi puhastatud. Igapäevased parkijad jäävad autoga kinni, rööpad, pudru.»

Ka tõid mitu lugejat esile Ülemiste piirkonda. Üks neist kirjutas nii: «Äärmiselt palju lumekoristust vajab Ülemiste keskuse territoorium. Mitte ühelgi lumerohkel päeval sel talvel pole seal koristust tehtud. Seda on teinud vaid inimesed lume sisse teerada talludes.»

Sissetallutud rada Sikupillis. Väidetavalt oli terve Ülemiste piirkond selline. FOTO: Erakogu

Ka saatis meile foto rattur, kes takerdus kergliiklusteel ootamatult lumehange ees. «On arusaadav, et lume lükkamine kõnni- ja rattateedelt võtab aega, aga see, et rattateele lükatakse lumi kuhja, on lihtsalt jäle. Roheline pealinn,» teatas ta.