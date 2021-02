Välisminister Liimets: Kui Navalnõid ei vabastata, võiks EL sanktsioneerida Vene ametiisikuid

Minister selgitab, et Venemaa naaberriigina jälgib Eesti murega Venemaal süvenevat hirmuõhkkonna loomist ja peab ainsaks võimalikuks lahenduseks inimõiguste, sealhulgas väljendus- ja kogunemisvabaduse austamist. «Euroopa Inimõiguste Kohus on andnud oma hinnangu, mille kohaselt oli Aleksei Navalnõi algne süüdimõistmine meelevaldne ja ilmselgelt põhjendamatu. Seda teravamalt on Venemaa tegevus vastuolus riigi rahvusvaheliste kohustustega. Meenutagem, et alles hiljuti taastati Venemaa delegatsiooni volitused Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees, mida Eesti delegatsioon pidas selgelt enneaegseks,» selgitab välisminister.